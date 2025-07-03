تركيا ترفض الدعوات الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها القاطع لتصريحات أطلقها مسئولون إسرائيليون يدعون فيها لضم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان الخميس: "نرفض بشدة تصريحات الوزراء والسياسيين الإسرائيليين الداعية إلى ضم الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن هذه الدعوات مؤشر واضح على سياسات إسرائيل الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي ومساعيها لجعل الاحتلال دائما.

وأوضحت أن هذه الدعوات غير المسئولة المتزامنة مع المساعي الرامية لوقف إطلاق النار بغزة، تتجاهل مبادئ الحل التي تبناها المجتمع الدولي لسنوات طويلة.

وتابعت: "من الواضح أن التدخلات الممنهجة في الأراضي الفلسطينية والممارسات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني تزيد من تعميق الهشاشة في المنطقة".

وأكدت الوزارة مجددا أن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط يتطلب الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

والأربعاء، وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى المصادقة على قرار بضم الضفة الغربية.