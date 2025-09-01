انتحار جندي إسرائيلي يرفع العدد إلى 18 منذ بداية 2025

أنهى جندي إسرائيلي حياته، الاثنين، داخل قاعدة عسكرية شمالا، ما يرفع عدد العسكريين المنتحرين منذ بداية العام 2025 إلى 18، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث العبرية إن "مقاتلا من لواء جولاني في الخدمة النظامية (لم تذكر اسمه) أنهى حياته اليوم (الاثنين)، وعُثر عليه ميتا في قاعدة عسكرية شمال إسرائيل".

وفتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقا بوفاة الجندي، ومع انتهائه سيتم تحويل النتائج لفحص النيابة العسكرية، وفق المصدر ذاته.

ولم توضح الهيئة ملابسات انتحار الجندي وفي أية قاعدة، لكنها أشارت إلى أن "عدد الجنود الذين أنهوا حياتهم منذ بداية العام الجاري بلغ 18".

وقبل نحو أسبوعين، انتحر النقيب في الاحتياط يوسف حاييم (28 عاما) وعُثر عليه في أحراش قرب "رمات بوريا" شمال إسرائيل.

وذكرت هيئة البث، أنه "مع موجة الانتحارات المتزايدة بصفوف الجيش الإسرائيلي قرر رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش اللواء دادو بار كاليفا نهاية يوليو الماضي تشكيل لجنة لفحص مستوى الدعم المقدم للجنود المسرّحين ولأفراد الاحتياط خارج الخدمة النشطة، الذين أنهوا حياتهم بسبب خدمتهم العسكرية".

وجاء إعلان كاليفا آنذاك بعد انتحار جندي الاحتياط في "لواء المدرعات 401" روعي فاسرشتاين، إثر تعرضه لمشاهد مروعة خلال الحرب بغزة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وشهد يوليو الماضي وحده انتحار 7 جنود إسرائيليين، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

ووفق تحقيق للجيش الإسرائيلي نشر خلال أغسطس المنصرم، فإن معظم حالات الانتحار ناجمة عن ظروف قاسية تعرض لها الجنود أثناء القتال في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.