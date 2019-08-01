 تحالف دعم اليمن ينفي سيطرة ميليشيا الحوثي على 15 موقعا عسكريا سعوديا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحالف دعم اليمن ينفي سيطرة ميليشيا الحوثي على 15 موقعا عسكريا سعوديا

الرياض - (د ب ا)
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 1:35 ص | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 1:35 ص

نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الجمعة "ادعاءات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران" عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على 15 عسكريا سعوديا في نجران وجيزان (جنوب غرب) المملكة خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر في بيان، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) مساء أمس "أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال".

وأضاف "ولم تحقق ( مليشيا الحوثي) أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم و إعادة الأمل ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها".

وكان المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع قال في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الحوثيين سيطروا على 15 موقعا عسكريا سعوديا خلال الأيام القليلة الماضية.

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