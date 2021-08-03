قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تهتم بمؤشر شركة «أوكلا العالمية» بشأن سرعة الإنترنت؛ لأنه يمنح فكرة ومؤشر قوي عن الأداء، فضلًا عن أنه المؤشر الذي تعتمده المؤسسات العالمية.



وأضاف طلعت، خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر بلغ 5.6 ميجابايت/ثانية عام 2019، موضحًا أن مصر احتلت حينها المركز الـ40 على مستوى 143 دولة.



وذكر أن الأمر دفع الوزارة لتنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت في مصر باستثمار يتجاوز 30 مليار جنيه، قائلًا إن الشبكة لم تكن لتتحمل الأحمال المضاعفة مطلع العام الماضي مع بداية جائحة كورونا، لولا هذا المشروع.



وأشار إلى أن الشركة أعلنت احتلال مصر المركز الثالث بالنسبة لمتوسط سرعة الإنترنت في القارة الإفريقية بسرعة 42 ميجابايت/ثانية، مؤكدًا أن السرعة تضاعفت أكثر من 8 مرات، خلال العامين الماضيين.



وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة مستمرة في الاتجاه الخاص بزيادة سرعة الإنترنت ودعمه وتقويته، ونشر الخدمات لعدد أكبر من المواطنين، فضلًا عن العمل على ثبات الخدمة.





