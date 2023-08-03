ننشر تفاصيل أول لقاء بين أساتذة الطب النفسي وقاتلة طفلها بالشرقية

أجرت اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة المكلفة بفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته بالشرقية، اليوم الخميس، أول لقاء ومناقشة لها مع المتهمة، وذلك داخل محكمة جنايات الزقازيق عقب أداء أعضاء اللجنة اليمين أمام المحكمة.

وأدت اللجنة الخماسية، اليوم الخميس، اليمين أمام محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ لفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته وأكل بعضها وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، حيث طالبات اللجنة بإجراء آشعة رنين على المخ للمتهمة ورسم مخ لها بالكهرباء.

وجاء نص المناقشة كالتالي:

كيف تجرأتي على قتل طفلك الصغير وتقطيعه؟

- كان معمول لي عمل مكنتش حاسة.

عملتي كده إزاي؟

- معرفش.. كنت رايحة أنام لقيت نفسى رايحة على الولد جيبت يد فأس خشب وضربته لقيته مبيتحركش، دخلت المطبخ جيبت سكينة وبدأت أقطعه.

استخدمتي أى شيء تانى زي ساطور؟

- لا.

كنتي بتحاولي تخبيه ليه؟، وليه حطيتي إيده جوا الدولاب وقطعتيه أجزاء صغيرة؟

- كنت تحت تأثير العمل.

مين عمل لك العمل؟

- مرات عمي ومرات أخويا.

عرفتى منين؟

- كنت بصلي وأدعى ربنا لحد ما عرفت.

عرفتي إزاى إنه عمل؟

- الشيخ قال خليكي قاعدة هنا وأخد ناس راح يحفر طلعه.

كملتى تعليم؟

- لحد سنة خامسة.

بتعرفى تقري وتكتبي؟

- آه.

كنتى بتشغلي إيه؟

- باليومية في مصنع.

طليقك كان كويس معاكي؟

- لا.. كان بيضربني ويقول لي إن شكلي مش عاجبه.

طلقك إزاي؟

- روحت لمحامى ورفعت قضية.

انتي كنتى بتجري لنفسك ولا حد غيرك؟

- لا أنا.

أمك وأبوكي عايشين؟

- أمي بس.

بنيتى بيت بفلوس مين؟

- أخدت ميراثي وعمي وقف معايا وخلانى أبني البيت

انتي ندمانة أو زعلانة؟

- ندمانة.. بس أنا عيني من ضرب جوزى تعبت ومحتاجة عملية فمبقتش ببكى كتير.

انتي فاهمة هيحصل لك إيه؟

- أنا مستعدة أدفع دية أو كفالة بدل الإعدام.

لو موجودة لوحدك بتسمعى صوت حد بيكلمك او متخيلة حد عايز يئذيكي أو حد عايز يمشي وراكي أو يصورك؟

- لا.

كان إزاي رد فعل جوزك لما عرف؟

- كان بيزعق.

يوم الواقعة وبعد ما ارتكبتيها الجريمة ظهرت تاني يوم.. إزاى قضيتى الوقت ده وأكلتي إيه؟

- ما أكلتش.. كنت ببكي ونمت شوية وصحيت تاني أبكي، ولما عمى جه فتحت له شاف المنظر بلغ الحكومة.

لما خبطتيه ومقامش مجاش في بالك تتصلى بالإسعاف؟

- مجاش في دماغي.. ياريتنى عملت كده، اللي عملته مخسر ليا.

أبوه ماكانش بيطلب ياخده؟

- كان عايز ياخده، قولت هجيب كتب وأعلمه في البيت وأحبسه مش هيلعب علشان مياخدهوش.

انتي مجنونة؟

- لا أنا معمول لي عمل.

مين رئيس مصر؟

- محمد السيسي.

الـ 100 جنيه فيها كام 10 جنيه؟

- 10.

كنتى بتضربي ابنك؟

- خفيف.

عمرك ضربتي قطة أو كلب أو فرخة أو موتيها؟

- لا خالص.. لو قطة دخلت بطردها.

مجاش ابنك قال لك هروح عند أبويا؟

- لا.. كان بيحب يقعد عندي.

كانت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، قررت تأجيل جلسات القضية رقم 8619 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2023، المتهمة فيها سيدة بقتل طفلها وتقطيع جثته وأكل بعضها، وذلك إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة، التي قررت المحكمة عرض المتهمة عليها لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا بورود بلاغ بضبط ربة منزل تدعى "هناء م ح"، 30 سنة؛ متهمة بقتل طفلها "سعد م س"، فى منزلها بقرية أبو شلبى التابعة لمركز فاقوس.

تبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وأنها قد قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، فيما تم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى أخطرت لمباشرة التحقيق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين في التحقيق.