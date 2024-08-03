الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق رحلاتها من بيروت اعتبارا من الاثنين المقبل

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، صباح اليوم السبت، تعليق رحلاتها من بيروت، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «تعلن الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل آخر رحلاتها من بيروت إلى الكويت في يوم الأحد الموافق 4/8/2024، وذلك للمسافرين الراغبين بالعودة».

وأشارت إلى أنه «سيتم البدء بقبول الركاب قبل موعد إقلاع الرحلة بـ4 ساعات، أو التعديل على مواعيد الحجز من خلال قنوات حجوزات التذاكر التابعة للخطوط الجوية الكويتية».

إعلان حول رحلات بيروت pic.twitter.com/176H5NzKpW — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) August 3, 2024

والخميس الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إيقاف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد يوم الأحد، وذلك نظراً للظروف الراهنة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا منذ شهور وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.