ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة العبارة في زيمبابوي إلى 84 قتيلا

كثفت السلطات اليوم الأحد، أعمال البحث عن مزيد من الجثث، جراء غرق عبارة كانت تحمل ركابا فوق طاقتها الاستيعابية في بحيرة كاريبا بزيمبابوي الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الضحايا في هذه الكارثة إلى أكثر من 80 شخصا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وكانت العبارة قد غرقت إثر تعرضها لأمواج عاتية يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت الشرطة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 84 قتيلا، مقارنة بـ 72 قتيلا في اليوم السابق، وذلك بعد انتشال المزيد من الجثث.

من جانبها، أفادت وكالة إدارة الكوارث في زيمبابوي بأن 77 شخصا نجوا وتم إنقاذهم.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الركاب على متن العبارة قد بلغ نحو 153 شخصا، في حين أن العبارة مرخصة لحمل 90 شخصا فقط، غير أن أحدث البيانات الرسمية تفيد بأن عدد الركاب قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت الشرطة في زيمبابوي إن جهود البحث لا تزال مستمرة في محاولة للعثور على الضحايا الذين أبلغ عن فقدانهم.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على منصة إكس إنه تم انتشال جثث ثمانية أشخاص آخرين اليوم الأحد.

وكانت السلطات قد أعلنت في البداية عن وقوع 44 حالة وفاة.

وكانت العبارة قد انقلبت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي إثر تعرضها لموجة ضخمة في بحيرة كاريبا الواقعة شمال غربي زيمبابوي.