لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو يطلقان حملتيهما الرئاسيتين في البرازيل

أطلق المرشحان الرئيسيان في الانتخابات الرئاسية البرازيلية حملتيهما الانتخابيتين، اليوم الأحد، من معقليهما السياسيين، استعدادا لانتخابات أكتوبر التي من المتوقع أن تشهد منافسة محتدمة.

وتحدث الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمام أكثر من 10 آلاف من أنصاره في ملعب فيلا أوكليدس خارج مدينة ساو باولو – حيث برز نجمة كسياسي قبل 47 عاما بصفته زعيما لنقابة عمال المعادن خلال فترة الحكم العسكري في البلاد بين عامي 1964 و1985.

والتقى السيناتور فلافيو بولسونارو، أحد أبناء الرئيس المحافظ السابق جايير بولسونارو، مع آلاف الناخبين على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو.

ويعد اليوم الأحد أول يوم يُسمح فيه للمرشحين بإطلاق حملاتهم الانتخابية في البرازيل.

وكرر الرئيس البرازيلي تأكيده أنه لا يريد أي تدخل أجنبي في انتخابات البلاد.

واتهم حلفاء الرئيس البرازيلي الحكومة الأمريكية بالسعي إلى تعزيز فرص بولسونارو في الانتخابات من خلال إجراءات، من بينها رفع الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية وإلغاء تأشيرة سفير البرازيل لدى واشنطن.

وفي معرض حديثه عن احتياطيات البرازيل الضخمة من المعادن النادرة، قال لولا: "لن يستخرج أحد (من الخارج) معادننا. سنستخرجها نحن لما فيه مصلحة الشعب البرازيلي."

وفي خطابه، تعهد بولسونارو بمكافحة الجريمة وإزالة ما وصفه بأنها "أيديولوجيا" يسارية من المدارس البرازيلية.

وقال: "لكل طالب الحق في أن يحلم بأن يصبح إيلون ماسك يوما ما."