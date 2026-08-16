رئيس زامبيا يحافظ على تقدمه القوي في الانتخابات

حافظ رئيس زامبيا على تقدمه في الانتخابات بعد فرز ما يقرب من نصف الدوائر الانتخابية، ما يقربه من تمديد حكمه للدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي الغنية بالنحاس لولاية ثانية.

وأعلنت لجنة الانتخابات في زامبيا اليوم الأحد أن هاكيندي هيشيليما حصل على مليون و56 ألفا و812 صوتا في 105 دوائر انتخابية من أصل 226 دائرة في البلاد. وأضافت اللجنة أن أقرب منافس له وهو زعيم المعارضة، برايان موندوبيل، حصل على 830 ألفا و841 صوتا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ومنذ توليه السلطة قبل خمس سنوات، قاد هيشيليما خطة لإعادة هيكلة الديون، حظيت باستحسان المستثمرين وأشرف على إنتاج قياسي للنحاس في ثاني أكبر منتج للمعدن في أفريقيا وحول الكواشا إلى العملة الأفضل أداء في القارة هذا العام.

وتعهد بمواصلة تنفيذ إصلاحات مؤيدة لأنشطة الأعمال حال إعادة انتخابه.