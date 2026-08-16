أمطار وعواصف رعدية تضرب ألمانيا مع انحسار موجة الحر

بعد تغير الطقس، يبدأ الأسبوع الجديد في ألمانيا بأجواء غائمة وزخات مطر وعواصف رعدية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية "دي دبليو دي" أن من المتوقع هطول زخات مطر غزيرة وهبوب عواصف رعدية، ولا سيما في جنوب البلاد وجنوب شرقها غدا الاثنين، على أن تنتقل هذه الظواهر تدريجيا على مدار النهار باتجاه جبال الألب أو إلى التشيك وبولندا.

وقال خبير الأرصاد في الهيئة، مارسيل شميد:" عندئذٍ ستصبح موجة الحر جزءاً من الماضي"، مشيرا إلى إمكانية هطول زخات مطر في الشمال والشرق، بينما سيؤدي تأثير ضعيف لمرتفع جوي في الغرب والجنوب الغربي وأجزاء من وسط البلاد إلى طقس جاف يتناوب فيه ظهور الشمس والسحب. وستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 20 و26 درجة مئوية.

وقال شميد:" في الأيام التالية، ستستعيد المظلة -التي غالباً ما علاها الغبار- مبرر وجودها أخيراً "، لافتا إلى أن من المتوقع أيضاً هطول أمطار تشتد أحياناً على شكل زخات في مناطق من النصف الجنوبي الغربي للبلاد بعد غد الثلاثاء، مع احتمال هبوب عواصف رعدية متفرقة خلال النهار. وقال إن الشمس ستظهر في بعض الأحيان في النصف الشمالي الشرقي، وكذلك في المنطقة الممتدة من برايسجاو إلى نهر الراين الأعلى، وستبقى الأجواء جافة في الغالب. وسترتفع درجات الحرارة في أقصى الجنوب الغربي إلى 28 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة العظمى في بقية المناطق بين 19 و25 درجة.

ومن المتوقع أيضاً يوم الأربعاء هطول أمطار على شكل زخات، ولا سيما في مناطق واسعة من وسط البلاد وشمال شرقها، مع درجات حرارة مماثلة. وبحسب شميد، من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة على نطاق واسع حتى مساء الخميس بين 10 و30 لتراً للمتر المربع. وفي أقصى جنوب البلاد قد تصل الكمية إلى ما يتراوح بين 30–50 لتراً للمتر المربع، بل وقد تتجاوز محلياً 80 لتراً للمتر المربع.