تايوان ترصد 11 طائرة عسكرية و10 سفن تابعة للصين حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، 11 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية وسفينتين رسميتين تابعة للصين بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية. وعبرت سبع من طائرات جيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان في منطقتي تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى من البلاد، طبقا لما ذكرته الوزارة، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 126 مرة وسفنا 189 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.