سرقة روائع لرسام عصر النهضة أنطونيلو دا ميسينا من متحف في صقلية

أعلنت إدارة مدينة ميسينا في صقلية، اليوم الأحد، عن سرقة عدد من روائع الأعمال الفنية لفنان عصر النهضة الشهير، الرسام أنطونيلو دا ميسينا، من متحف في المدينة.

وقالت السلطات إن مجهولين اقتحموا ليلا، قاعات العرض في متحف ميسينا الإقليمي، وسرقوا العديد من الأعمال الفنية.

وأفادت السلطات بأن اللصوص تمكنوا من سرقة ثلاثة ألواح من أصل خمسة، المكونة للوحة "سان جريجوريو" الشهيرة، بالإضافة إلى لوحة مزدوجة الجوانب للعذراء مريم والمسيح. وقد تم إخراج اللوحة الأخيرة من داخل خزانة عرض مؤمنة.

وذكرت السلطات أن اللصوص قاموا بعملية الاقتحام "بدقة عالية"، حيث تمكنوا من تجاوز أنظمة الإنذار ليتمكنوا من الوصول إلى قاعات العرض.

وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق فيما حدث، وتسعى إلى إعادة بناء التسلسل الدقيق للأحداث، وجمع الأدلة بشأن هوية اللصوص.