إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 51

ذكرت السلطات الإندونيسية، أن فرق الإنقاذ في شرق إندونيسيا انتشلت أربع جثث أخرى، اليوم الأحد، بعد زلزال بقوة 7ر7 درجة وقع أمس السبت، مما رفع حصيلة القتلى إلى 51.

وتسبب الزلزال في نزوح الآلاف.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال القوي ضرب منطقة فلوريس شرق إندونيسيا على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) في الساعة الخامسة و58 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي. وفر السكان مذعورين عندما تم صدور تحذيرات بوقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) والتي تم رفعها لاحقا. وأعقب الزلزال 235 هزة ارتدادية على الأقل، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية.

وحفر رجال الإنقاذ اليوم الأحد بين الأنقاض، بحثا عن أشخاص يُخشى أن يكونوا مدفونين تحت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال في ست مقاطعات في فلوريس، وهي جزيرة ذات أغلبية كاثوليكية في إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة.