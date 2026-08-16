بلجيكا تسجل أسوأ حريق غابات في تاريخها

أتى حريق هائل على نحو ثلاثة آلاف هكتار في محمية طبيعية بشرق بلجيكا، وفق ما أفادت السلطات صباح الأحد.

وقالت السلطات في والونيا في بيان: «لا تزال الظروف معقدة، ومع أنّ حدة الرياح انحسرت، إلا أنها غيرت اتجاهها مرات عدة خلال الليل».

وبحسب وكالة «فرانس برس»، ذكرت شبكة «آر تي بي إف» أن جبهة الحريق امتدت لمسافة كيلومتر، صباح اليوم الأحد.

وكتبت الشبكة أن الحريق في محمية هاي فينز غيّر اتجاهه عدة مرات خلال الليل، بسبب تغير اتجاه الرياح.

وأتى الحريق، الذي يعد أكبر حريق غابات تشهده البلاد على الإطلاق، على نحو 2700 هيكتار من الأراضي بحلول مساء أمس السبت، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

ومن المتوقع وصول مساعدات إضافية اليوم الأحد، عقب أن طلبت بلجيكا من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة.

وقالت السلطات المحلية إنه تم بالفعل إرسال رجال إطفاء من ألمانيا ولوكسمبورج في موقع الحريق، بالإضافة إلى مروحيتين تابعتين لهولندا.