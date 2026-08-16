الصين توسع خدمات تجميع النقود عبر الحدود لمزيد من الشركات متعددة الجنسيات

تعتزم الصين توسيع نطاق برنامج تجريبي لتجميع النقود عبر الحدود على الصعيد الوطني، ما يسمح لمزيد من الشركات متعددة الجنسيات بإدارة أموالها بالرنمينبي (العملة الصينية) والعملات الأجنبية عبر الحدود بشكل مركزي، وفقا لإشعار صدر مؤخرا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عن الإشعار الصادر عن بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، بشكل مشترك، إن السياسة الجديدة ستصبح سارية المفعول اعتبارا من 14 سبتمبر المقبل.

وفي إطار البرنامج، يمكن للشركات متعددة الجنسيات تجميع ديونها الأجنبية وحصص الإقراض الخارجي لشركاتها الأعضاء، وتحديد نسبة الأموال التي سيتم تجميعها المركزي بشكل مستقل، وإدارة أموالها بالرنمينبي والعملات الأجنبية من خلال الحساب نفسه.

وتم إطلاق هذا البرنامج بشكل تجريبي في مدينة بكين ومقاطعة قوانجدونج في عام 2023. وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، سجلت أكثر من 260 شركة متعددة الجنسيات في البرنامج، فيما تستفيد منه أكثر من 5500 شركة عضو في داخل البلاد وخارجها.

كما يعمل الإشعار على تبسيط إجراءات التسجيل من خلال إدخال آلية تتمكن من إكمال الإجراءات في نافذة واحدة في الفروع المحلية للهيئة، بينما يسمح للبنوك المتعاونة بالتعامل مع بعض تغييرات التسجيل.

ويحدد الإشعار قواعد التشغيل ومتطلبات الرقابة بغية الحماية من المخاطر المرتبطة بتدفقات رأس المال عبر الحدود.