إسقاط طائرة مسيرة في المجال الجوي الروماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع في بوخارست إسقاط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الروماني صباح اليوم الأحد.

وقد تم رصد الطائرة الساعة الرابعة وأربعة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0144 بتوقيت جرينتش) أثناء قدومها من المجال الجوي لمولدوفا، وتم إسقاطها في أرض خالية الساعة الخامسة ودقيقة صباحا باستخدام مقاتلة إسبانية من طراز اف -18 في مهمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت وزارة الدفاع إنه تم رصد الطائرة شمال مدينة جالاتي بالقرب من حدود رومانيا مع مولدوفا وأوكرانيا. ولم توضح الوزارة من أين جاءت الطائرة.

ويذكر أن رومانيا تتشارك حدودا لمسافة نحو 600 كيلومتر مع أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم روسي.

وهنأ وزير الدفاع الروماني رادو ميروتسا الطيار على العملية.

وكتب في منشور عبر موقع فيسبوك "أقدم التهاني للطياريين الإسبانيين والعسكريين الرومانيين بمركز القيادة على هذه المهمة الناجحة".