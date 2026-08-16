ماروتشكو: قائد الجيش الأوكراني يعامل الجنود معاملة المواشي

أكد الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو أن القائد الأعلى الجديد للقوات الأوكرانية، ميخايل دراباتي، يتعامل مع الجنود الأوكرانيين "كأنهم ماشية"، ويستخدمهم كـ"وقود مدافع" في القتال.





وقال ماروتشكو، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، إن القيادة العليا الأوكرانية تتعامل حاليا مع الناس "كأنهم ماشية أو موارد"، وأشار إلى أن موظفي مراكز التجنيد يقومون بـ"اصطياد الناس مثل الكلاب" ويرمون بهم على خط التماس القتالي، وهم يعرفون مسبقاً النتيجة، وأنهم سيتم تصفيتهم من قبل القوات الروسية. وأضاف: "يتم استخدام الناس في اقتحامات الالتحام وإلقاؤهم على مواقعنا".

وأوضح ماروتشكو أن استخدام الجنود كـ"لحم مدافع" والدفع بهم نحو مواقع الجيش الروسي هو التكتيك الوحيد الذي يمكن للقيادة الأوكرانية تحمله حاليا، وذلك بسبب الهجمات المنتظمة للقوات الروسية التي تعطل الإمدادات اللوجستية للجيش الأوكراني وتسبب نقصاً في الأسلحة والمعدات العسكرية، معتبرا أن "الحياة البشرية في أوكرانيا لا تساوي شيئا".

ووصف الخبير العسكري في وقت سابق أسلوب استخدام الجنود كـ"وقود مدافع" يطبقه دراباتي على محور دروجكوفكا بأنه غير ناجح.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه القوات الأوكرانية تحديات ميدانية كبيرة، خاصة في دونيتسك وزابوروجيه، حيث تواصل القوات الروسية التقدم وسط تقارير عن نقص حاد في الذخائر والرجال.



وقد عيّن فلاديمير زيلينسكي الجنرال ميخايل دراباتي قائدا أعلى للقوات المسلحة في يوليو 2026، خلفا للجنرال ألكسندر سيرسكي، في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء العسكري وتجديد القيادة. لكن منذ تعيينه، يواجه دراباتي تحديات كبيرة، منها نقص الذخائر وضعف الروح المعنوية.