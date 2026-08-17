حريق غابات يواصل الاشتعال في بلجيكا والرياح المتغيرة تعرقل جهود السيطرة عليه

واصلت فرق الإطفاء مساء اليوم الأحد، مكافحة حريق غابات كبير مستعر في شرقي بلجيكا، بعدما أتى الحريق على نحو 3 آلاف هكتار من الأراضي في محمية طبيعية.

وقال وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين لشبكة "آر تي إل" مساء اليوم الأحد إن فرق الطوارئ تواجه ظروفا صعبة للغاية بسبب الرياح القوية نسبيا ومتغيرة الاتجاه.

وأشار إلى أن الرياح "لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، إذ يتغير اتجاهها بزاوية 360 درجة كاملة خلال يوم واحد"، مضيفا أن اتجاه انتشار الحريق لا يزال غير متوقع.

وقال كوينتين للشبكة مساء اليوم الأحد بأن الحريق في محمية "هاي فينز" الطبيعية واصل انتشاره باتجاه الجنوب – الجنوب الشرقي.

وكان كوينتين قد ذكر، بعد ظهر اليوم الأحد، أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على أجزاء من الحريق، بما في ذلك الجبهة التي كانت تنتشر باتجاه بلدة مونشاو الألمانية الحدودية.

وفي مونشاو، قالت السلطات إنه لا توجد مؤشرات على احتمال امتداد الحريق إلى ألمانيا، وإنه ليس من الضروري إجراء عمليات إجلاء في الوقت الراهن.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" بأن مكتب المدعي العام في مقاطعة لييج فتح تحقيقا لتحديد سبب اندلاع الحريق.