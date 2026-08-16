السيطرة على أكبر حريق غابات في تاريخ ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية

أعلن راينر نولتن مدير منطقة دورين بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا مساء اليوم الأحد، السيطرة على أكبر حريق غابات في تاريخ الولاية الذي اندلع في غابة هورتجن، وذلك عقب عملية إطفاء ضخمة استمرت لعدة أيام.

وأضاف نولتن أن عدد أفراد فرق الطوارئ المشاركين في عمليات الإطفاء تم تخفيضه بشكل كبير، غير أنه لفت إلى أن مروحية استطلاع مزودة بكاميرا حرارية تواصل مراقبة المنطقة التي تبلغ مساحتها 300 هكتار، للتأكد من عدم اشتعال بؤر الجمر المتفرقة فيها مجدداً. كما بقيت مروحيتان مخصصتان لإخماد الحرائق في الموقع.

كما تحسن الوضع بشكل ملحوظ في مدينة مونشاو، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن موقع الحريق. ورغم أن جبهة النيران في منطقة هوهن فين البلجيكية اقتربت أكثر من مدينة مونشاو، فإن السلطات المدينة لم تتوقع أن تصل ألسنة اللهب إلى الأراضي الألمانية.

وحذرت بشكل أساسي من الروائح المزعجة التي قد تكون ضارة بالصحة جراء الحريق المستعر على الجانب الآخر من الحدود مع بلجيكا على مساحة تقارب 2700 هكتار، حيث صُنِّف بأنه أكبر حريق غابات في تاريخ بلجيكا.

وأفادت سلطات مدينة مونشاو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، بأنه لا توجد حاليا حاجة إلى إجلاء سكان منطقتي موتسِنيش وكالتَربرج، اللتين يقطنهما نحو 5000 شخص. وقالت متحدثة باسم المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ):" بدأ يظهر تحسن حذر في الوضع"، وكان طُلب من سكان المنطقتين ليلة السبت/الأحد الماضية الاستعداد لإجلاء محتمل كإجراء احترازي.

وبحسب سلطات المدينة، كانت جبهة النيران في منطقة هوهن فين البلجيكية وصلت ظهر اليوم إلى ما يقل قليلا عن كيلومترين اثنين من الحدود الألمانية. إلا أن السلطات أكدت على الموقع الإلكتروني للمدينة، التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح:" في الوقت الراهن، لا يُتوقع أن تمتد النيران إلى الأراضي الألمانية".

كما كتب وزير الداخلية البلجيكي برنار كينتان على منصة إكس أن أجزاء من الحريق المتجهة نحو مدينة مونشاو أصبحت تحت السيطرة.