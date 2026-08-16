روسيا تشن هجوما بالصواريخ الباليستية على كييف

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شنت روسيا هجوما آخر بالصواريخ الباليستية خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما أفادت السلطات اليوم الأحد.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إنه سمع دوي انفجارات في العاصمة، وحث السكان على البقاء في الملاجئ أثناء نشر طواقم الطوارئ.

وكتب كليتشكو على تليجرام أنه أبلغ عن اندلاع حرائق في مواقع متعددة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم تسجيل هجمات بالصواريخ والقنابل الانزلاقية والطائرات المسيرة في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينتا كريمنشوك وكريفي ريه.

وفي روسيا، قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن الدفاع الجوي اعترض أكثر من 50 طائرة مسيرة خلال الليل.

وكتب على تليجرام أنه تم نشر خدمات الطوارئ في موقع تحطم الطائرات.

ولم يتسن التحقق من تصريحات كلا الجانبين بشكل مستقل.

وتكافح أوكرانيا الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من أربع سنوات. وحذرت كييف مرارا وتكرارا من تضاؤل مخزونات الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، التي تستخدم للدفاع ضد الهجمات بالصواريخ الباليستية.