 كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية للحوار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية للحوار

د ب أ
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2026 - 7:37 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2026 - 7:37 ص

 التزمت كوريا الشمالية الصمت اليوم الأحد بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج لإنهاء الحرب الكورية (1950-1953) رسميا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي اقترح إجراء حوار لإنهاء الحرب الكورية رسميا وإقامة نظام سلام خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم التحرير أمس  السبت، والذي وافق الذكرى الحادية والثمانين لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني (1910-1945).

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية منذ انتهاء الصراع الذي دام ثلاث سنوات بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.

ومع ذلك، لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، مثل وكالة الأنباء المركزية الكورية وصحيفة رودونج سينمون، أي تقارير عن خطاب لي حتى صباح اليوم الأحد.

وركزت بدلا من ذلك تغطيتها الإخبارية على الفعاليات التذكارية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة هذه الذكرى، مثل زيارة المواطنين لتماثيل قادة البلاد الراحلين كيم إيل سونج وكيم جونج إيل للتأكيد على ولائهم.

وجاءت بادرة الحوار التي قدمها لي على الرغم من استمرار كوريا الشمالية في عدم الاستجابة لمبادرات المصالحة المكررة من سول منذ تولى لي منصبه في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وتعهدت إدارة لي بمواصلة السعي بجدية للحوار مع كوريا الشمالية في إطار السعي للتعايش السلمي مع النظام.


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