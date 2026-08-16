ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 47 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة قبالة ساحل جزيرة فلوريس الإندونيسية إلى 47 شخصاً على الأقل، حسبما أفادت السلطات اليوم الأحد.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن أكثر من 150 منزلا تعرض لأضرار جسيمة جراء زلزال يوم السبت، مما يثير المخاوف من إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا بدرجة أكبر. وأضافت الوكالة أن العشرات من المدارس والمرافق الصحية تعرضت لأضرار أيضا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات، وعلى بعد حوالي 70 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي في وسط فلوريس.

وشملت الهزات الارتدادية هزات بلغت قوتها 1ر6 و9ر5 درجة، من بين هزات أخرى. ويعيش نحو 5ر1 مليون شخص في المناطق التي شهدت اهتزازا قويا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتعد فلوريس واحدة من أكثر من 17 ألف جزيرة تشكل إندونيسيا. وتقع البلاد على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو أحد أكثر المناطق نشاطا جيولوجيا في العالم، حيث تتكرر فيها الزلازل والانفجارات البركانية.