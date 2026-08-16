أوكرانيا تستهدف العاصمة الروسية في هجوم كبير بطائرات مسيرة

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن أوكرانيا شنت هجوما موسعا بطائرات مسيرة خلال الليل، حيث استهدفت أكثر من 600 طائرة مسيرة استدفت موسكو.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبياني، إن الدفاعات الجوية في منطقة موسكو دمرت 201 طائرة مسيرة، في حين تم اعتراض معظم الطائرات قبل أن تصل المنطقة.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجمات، ولكن لم يقدم معلومات بشأن الضرر المحتمل.

وذكرت صحيفة كييف اندبندنت أن القوات الأوكرانية استهدفت مستودعا يخص شركة واليدبيريز لتجارة التجزئة ومواقع صناعية في مدن بأنحاء المنطقة.

وكانت روسيا قد شنت هجوما آخر بالصواريخ الباليستية خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما أفادت السلطات في وقت سابق من اليوم الأحد.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إنه سمع دوي انفجارات في العاصمة، وحث السكان على البقاء في الملاجئ أثناء نشر طواقم الطوارئ.

وكتب كليتشكو على تليجرام أنه وردت تقارير عن اندلاع حرائق في مواقع متعددة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم تسجيل هجمات بالصواريخ والقنابل الانزلاقية والطائرات المسيرة في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينتا كريمنشوك وكريفي ريه. ولم يتسن التحقق من تصريحات كلا الجانبين بشكل مستقل.