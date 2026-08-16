الزعيم الكوري الشمالي يتوقع مستقبلا أكثر تميزا للعلاقات مع روسيا

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إنه يتوقع "مستقبلا أكثر تميزا" لعلاقات بلاده مع روسيا، وذلك في رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن تصريح كيم جاء ردا على رسالة تهنئة بوتين بمناسبة الذكرى الـ81 لتحرير كوريا من الحكم الياباني الاستعماري 1910-1945.

وقال كيم في رسالة يعود تاريخها إلى أمس السبت: "طالما كنت فخورا بقدرتي على توقع مستقبل أكثر تميزا للعلاقات الثنائية من خلال قيادتنا سويا للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا، التي تنطوي على تاريخ من الصراع المشترك من أجل العدالة والتقاليد الثمينة للصداقة".

كما أعرب كيم عن "إيمانه الراسخ" بأن روسيا ستحقق الهدف الأسمى المتمثل في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الأمنية ووحدة أراضيها".

ويذكر أن الرسالة تأتي في الوقت الذي تقاربت فيه الدولتان منذ توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة عام 2024، مما وضع حجر الاساس لدعم كوريا الشمالية العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.