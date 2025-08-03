الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 27 مليونًا و246 ألف خدمة طبية مجانية خلال 18 يومًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 27 مليونًا و246 ألفًا و923 خدمة طبية مجانية، خلال 18 يومًا فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة "100 يوم صحة"، التي بدأت يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الجمعة، 504 آلاف و745 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 104 آلاف و280 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال عبدالغفار، إن حملة "100 يوم صحة" قدّمت 180 ألفًا و435 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 43 ألفًا و178 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و752 خدمة.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الحملة قدّمت 21 ألفًا و216 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة" 9 آلاف و168 خدمة، كما قدّمت الحملة 21 ألفًا و385 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف عبدالغفار، أن هيئة الإسعاف قدّمت 4 آلاف و778 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 53 ألفًا و795 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 5 آلاف و154 خدمة.

وتابع عبدالغفار، أن حملة "100 يوم صحة" قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ53 ألفًا و604 مواطنين، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية "المولات" بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.