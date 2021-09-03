الأرصاد: التغيرات المناخية لم تبلغ درجة جعل الشتاء صيفا أو الصيف شتاء

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر على أعتاب فصل الخريف الذي يفترض بدؤه في 22 سبتمبر الجاري، فيما يبدأ فضل الشتاء في 22 ديسمبر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الجمعة، أن التغيرات الجوية لم تصل إلى الدرجة التي تجعل الشتاء صيفًا أو الصيف شتاءً، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج وقتًا طويلًا لحدوثه.



وأشار إلى أن التغيرات المناخية في وضعها الحالي، تجعل بعض الظواهر الجوية حرجة وعنيفة، وتُحدِث نوبات من الطقس الجامح الذي يكون مصحوبًا بظواهر جوية حادة أو أمطار غزيرة في بعض المناطق وانخفاضات شديدة في درجات الحرارة في مناطق أخرى.



وأوضح أن الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف دائمًا ما تشهد بعض التوزيعات المناخية التي تسبّب في هطول الأمطار سواء على المناطق الجنوبية لارتفاع الفاصل المداري بين شمال السودان وجنوب مصر وهو ما يؤدي إلى تكون بعض السحب المنخفضة والمتوسطة ومن ثم هطول بعض الأمطار بشكل خفيف.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



وتشهد بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية في الصباح الباكر، بينما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، نشاط رياح على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (مرسى علم– المجرى الملاحي– أبو سمبل) على فترات متقطعة (40% تقريبا).