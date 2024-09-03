كاثي باسيفيك للطيران تفحص أسطول طائرات ايرباص ايه 350 وسط مشكلة في المحرك

قالت شركة "كاثي باسيفيك" للطيران إنها مضطرة لإلغاء بعض الرحلات بسبب إجراء فحص "احترازي" لكل اسطولها من طائرات ايرباص "ايه 350" بعد اكتشاف مشكلة في المحرك في طائرة الرحلات الطويلة.

وقالت الشركة، ومقرها هونج كونج، وهي من بين أكبر مشغلي الطائرة التي تنتجها شركة "ايرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات، إنها اكتشفت عطلا في أحد مكونات المحرك في طائرة من طراز "ايه 350"، اضطرت إلى العودة من رحلتها إلى زيوريخ اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاثي باسيفيك قولها في بيان إن فحصا لاحقا لاسطول الشركة من الطائرة كشف عن وجود "عدد من نفس مكونات المحرك التي تحتاج إلى استبدال".

ولم تحدد الشركة المشكلة التي اكتشفتها في المحرك، الذي تصنعه شركة "رولز رويس"، والتي قالت في بيان إنها "ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع شركة الطيران وشركة تصنيع الطائرة والسلطات المعنية لدعم تحقيقها في الحادث". بينما أشارت شركة "ايرباص" إلى شركة تصنيع المحركات وشركة الطيران للتعليق.