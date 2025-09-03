نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مقطع فيديو يوثق استهداف آليات إسرائيلية في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

ووثق مقطع الفيديو رصد الكتائب لدبابة من نوع «ميركافا» إسرائيلية وناقلة جند في شارع الغباري.

وأظهرت اللقطات لحظة استهداف دبابة ميركافا بقذيفة «الياسين 105»، وضع عبوة العمل الفدائي على ناقلة جند إسرائيلية.

كما وثقت تقدم أحد عناصر القسام واعتلاء دبابة ميركافا، ومحاولته فتح قمرة القيادة التي كانت مغلقة من الداخل، فضلًا عن استهداف آليات العدو بقذائف الياسين والأسلحة الرشاشة.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إطلاق عمليات «عصا موسى»، وذلك ردًا على عملية «عربات جدعون 2».

ونقلت قناة «الجزيرة» عن المصدر – الذي لم تسمه – قوله إن باكورة عمليات القسام كانت في حي الزيتون وجباليا بعد ساعات من إعلان العدو إطلاق عمليته.

وأضاف القيادي: «شاهد العدو عيانًا جاهزية عناصرنا، وما هذا إلا غيض من فيض ما ينتظره في غزة».

وأشار إلى أن «عصا موسى» ستحمل المعجزات، كما أفشلت «حجارة داود» المرحلة الأولى من «عربات جدعون» بإقرار الاحتلال.

من جانبه، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، خلال جولة ميدانية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الجيش انتقل إلى «المرحلة الثانية» من العملية العسكرية التي يطلق عليها اسم «مركبات جدعون»، بزعم تحقيق أهداف الحرب.

وقال زامير إن «استعادة الأسرى الإسرائيليين تعتبر مهمة قومية وأخلاقية»، مضيفاً أن قواته «ستواصل ضرب مراكز ثقل حركة حماس حتى حسمها».

وخلال جولة الاستطلاع التي رافقه فيها قادة المنطقة الجنوبية وفرقة 162 وعدد من الألوية، استعرض زامير صورة الوضع العملياتي وخطط تعميق التوغل في مدينة غزة.

وأشار رئيس الأركان إلى أن جيش الاحتلال بدأ «عملية تجنيد واسعة لجنود الاحتياط من أجل تعزيز الهجوم»، مضيفاً أن الجنود يواجهون «أحد أعظم التحديات في تاريخ إسرائيل»، على حد تعبيره.

يذكر أن الاحتلال يواصل منذ أيام تكثيف عملياته في قلب مدينة غزة، وسط تصعيد واسع واستهداف متواصل يخلّف عشرات الشهداء والجرحى يومياً بين صفوف المدنيين.