الصحة تستقبل وفد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

استقبل الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، يضم ممثلين من ليبيا، الجزائر، وموريتانيا، إلى جانب خبراء المركز، وذلك على هامش ورشة عمل إقليمية عُقدت في مصر خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر 2025، تحت عنوان “تعزيز المهارات لتحسين الصحة العامة في إفريقيا”.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير رحب بالوفود، مؤكدًا فخر الوزارة بدور مصر كجسر للتعاون الصحي ونقل خبراتها الرائدة إلى الدول الأفريقية. وأكد “قنديل” أن الأمن الصحي لا حدود له، مشددًا على أهمية تبادل المعرفة لبناء أنظمة صحية قوية تحمي شعوب القارة.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن اختيار الاتحاد الأفريقي لمصر كـ”مركز الشمال” الإقليمي للمركز الأفريقي يعكس الثقة الكبيرة في قدرات مصر ودورها المحوري في تعزيز التكامل الصحي بأفريقيا. وشهدت ورشة العمل تبادل الخبرات، حيث عرضت مصر تجربتها الناجحة في القضاء على التهاب الكبد الفيروسي “C” و”B”، وتطوير نظم ترصد الأمراض المعدية، والوقاية من العدوى، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية.

كما تم تسليط الضوء على إنجازات مصر، بما في ذلك حصولها على “الشهادة الذهبية” من منظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس “C” عام 2023، وشهادة خلو الأطفال من التهاب الكبد “B” عام 2024، إضافة إلى إدراج تجربتها في مكافحة العدوى ضمن الدليل الإرشادي العالمي للمنظمة.

من جانبهم، قدمت الدول المشاركة خبراتها في هذه المجالات، معربة عن تقديرها للدور المصري الريادي، ومؤكدة أهمية استمرار التعاون لتحقيق الأمن الصحي في القارة الأفريقية.