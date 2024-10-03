حزب الله يعلن تفجير 4 عبوات ناسفة بقوات الاحتلال المتسللة إلى لبنان

أعلن حزب الله اللبناني تفجير 4 عبوات ناسفة بقوات الاحتلال المتسللة إلى لبنان، قائلًا إن تلك التفجيرات أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، إن «عناصر المقاومة فجروا بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا (4 عبوات)، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو».

وجدد التأكيد أن «تفجير العبوات يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين».

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بوقوع «حدث أمني خطير على حدود لبنان»، مشيرة إلى أن «المروحيات هرعت إلى منطقة الحادث».

ونقلت قناة «الجزيرة»، عن الإعلام العبري قوله، إن «طائرات مروحية تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد حدث أمني صعب في الشمال».