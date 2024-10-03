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سوريا.. دوي انفجارات في سماء ريف دمشق الغربي

وكالات
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 1:38 م


أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الخميس، بدوي انفجارات في سماء ريف دمشق الغربي.

ونقلت الوكالة عن مراسلها قوله إن «الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف دمشق الغربي»، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تمكنت من إبعاد مسيّرات إسرائيلية، كانت تحاول تنفيذ هجمات على مواقع في ريف دمشق».

وأشار إلى «سماع أصوات ناجمة عن الدفاعات الجوية في أجواء المطار الشراعي ومساكن الديماس العسكرية في ريف دمشق الشمالي الغربي، دون أن تتمكن المسيّرات من تنفيذ هجمات».

وذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم، غارات جوية استهدفت معبر جنتا، الذي يصل الأراضي السورية من جهة ريف دمشق بمدينة الهرمل اللبنانية، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن سقوط خسائر بشرية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، 95 مرة استهدفت خلالها إسرائيل الأراضي السورية، 78 منها جوية و17 برية.

ولفت إلى أن «تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 185 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات».

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