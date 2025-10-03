تنطلق فعاليات دورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في الثامنة مساء غد السبت، برئاسة الفنان أشرف زكي، وذلك على مسرح فندق جراند نايل تاور، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن والمسرح، والمجتمع.

وتوقم الفنانة بشرى بمهمة المدير التنفيذي للمهرجان، بينما اختير المخرج سامح بسيوني نائبا للرئيس، ويرفع المهرجان مجددا شعار "المسرح للجماهير".

ويخرج حفل الافتتاح المخرج محمد جبر، وجمهور الحفل على موعد مع أغنية مهداة من "نجم كبير" سيكون أحد مفاجآت المهرجان الذي يصفه القائمون عليه بانه سيكون مليئا بالمفاجآت.

ويشهد الافتتاح تكريم فرسان المسرح الثلاثة ، الذين اثروا خشبته بأعمال باتت جزءا من تراثه، وهم الفنانين صبري عبد المنعم، وعبد الله مشرف، وضياء الميرغني.

وتشهد دورة هذا العام هي نظاما جديدا في التسابق حيث إن مسابقته الرسمية لن تكتفي بلجنة واحدة بل سيكون هناك لجنة لكل ثلاثة أيام، تمنح جوائز للأفضل في جميع المجالات، وذلك بهدف فتح المجال واسعا أمام الإضاءة على مواهب الشباب المشاركين في العروض المتنافسة.

كما ستتاح الفرصة للجمهور لمنح جائزته لأفضل عناصر كل عرض بشكل يومي ، ويتم التصويت لحظيا عقب انتهاء كل عرض بواسطة "باركود" يوجه المشاهد لتصويت (أون لاين)، وذلك في إطار تأكيد شعار المهرجان "المسرح للجماهير" .

وتتضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان تقديم 32 عرضا مسرحيا متاحة لجمهور المسرح مجانا، يشارك فيها أكثر من ألف فنان وفني وإداري اغلبهم من الشباب مع مشاركات مميزة لجيل الوسط والكبار.

وتقدم العروض على مسارح النهار، الهوسابير، المعهد العالي للفنون المسرحية، ومسرح نهاد صليحة، والفلكي ومسرح مركز الهناجر، وذلك على النحو التالي : في اليوم الأول وعقب حفل الافتتاح يعرض خارج التسابق "لو عرف الشباب" من إخراج روان الغابة في تمام العاشرة على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

وفي ثاني أيام المهرجان يقدم المخرج أحمد حتحوت على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية عرض "لا تتركني وحدي" في تمام السادسة، وفي الثامنة مساءا على مسرح النهار يقدم المخرج إبراهيم حسن العرض المسرحي "هل من أحد بالخارج"، وأخيرا يلتقي جمهور المهرجان على مسرح الهوسابير وعرض "مضحوك عليا" للمخرج جابر فراج.

يوم الاثنين 6 أكتوبر يقدم إبراهيم أشرف "لا تطفئ الشمس" على مسرح المعهد، ومنة علي "حكايتي مع الزمان" على مسرح النهار، وأحمد الجوهري "ترنيمة لوجه لا ينسى" على الهوسابير.

الثلاثاء 7 أكتوبر على مسرح المعهد العالي "وهم" لـعمر الحسيني، ويقدم محمد قنديل "المهنة سارق" على مسرح النهار، وأحمد الرمادي "ميرامار" على الهوسابير.

وتفتتح هايدي عبد الخالق عروض يوم الأربعاء 8 أكتوبر بـ "رغبة تحت شجرة الدردار" على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ويقدم مروان جمال "الصراع "على مسرح النهار، ومحمد فريد "عين العقل" على الهوسابير، بينما يلتقي جمهور المهرجان والعرض المسرحي "عليكم واحد" للمخرج عمرو قابيل على مسرح الهناجر وهو خارج التسابق.

يوم الخميس 9 أكتوبر تتضمن عروض المهرجان " لما روحي طلعت " إخراج علاء حور، "بيت البهجة" إخراج أدهم شكر، و"عجب العجاب" إخراج مصطفى عبد السلام على مسارح المعهد والنهار والهوسابير على الترتيب.

أما يوم الجمعة 10 أكتوبر فيقدم محمود الحسيني علي مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية "الجريمة والعقاب" في السادسة مساءا، ومحمد ياسين "أسوار" في الثامنة مساءا على مسرح المعهد، وفي العاشرة مساءا "قولتلك خلي بالك" من إخراج محمود عبد الرازق على مسرح نهاد صليحة.

وفي السادسة من مساء السبت 11 أكتوبر يقدم سعيد سلمان علي مسرح الفلكي "يا ناسيني"، ويقدم أحمد بيلا "ولاد العم " في الثامنة على مسرح المعهد ، وأشرف علي "آخر مرمى البصر" في الثامنة على مسرح نهاد صليحة.

يوم الأحد 12 أكتوبر يقدم محمود سامي على مسرح النهار " أنا أتكلم إذن أنا موجود" في السادسة، وفي الثامنة على مسرح المعهد ايقدم مينا لويز "نور"، وفي العاشرة مساءا على مسرح نهاد صليحة يقدم الفنان شريف دسوقي "ع الرايق".

الاثنين 13 أكتوبر على مسرح الفلكي يقدم المخرج أحمد أبو رية في السادسة "أسير"، وفي الثامنة يقدم أحمد عزت "دورا"، وفي تمام العاشرة يقدم محمد خالد " the amazing show " على مسرح نهاد صليحة.

وتقدم أمنية حسن في السادسة من مساء الثلاثاء 14 أكتوبر "خليك بالبيت" على مسرح الفلكي، ويقدم محمد يسري "القاهرة 30" في الثامنة على مسرح المعهد ، وتقدم تغريد عبد الرحمن في العاشرة مساء "الحفرة" على مسرح نهاد صليحة.

في اخر أيام المهرجان الأربعاء 15 أكتوبر يلتقي الجمهور والعرض المسرحي "24 قيراط" للمخرج عبد الرحمن محسن علي مسرح المعهد، ومن اخراج شادي عليوة "النمرة غلط" على مسرح النهار.

وخلال أيام المهرجان الحافلة بالعروض تقام عدة ورش فنية في مجالات مختلفة.