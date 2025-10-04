قيادي بحماس لـ الشروق: رد الحركة على خطة ترامب لم يمس الثوابت المتمثلة في الدولة والسلاح وحق المقاومة

أكد قيادي بارز في حركة حماس مطّلع على تفاصيل صياغة رد الحركة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أن الرد الذي تم تقديمه لم يمس سواء ثوابت المقاومة أو الثوابت الوطنية.

وقال القيادي بالحركة لـ"الشروق"، إن صياغة الرد أكدت على التمسك بالشرعية والقرارات الدولية، ما يعني التمسك بالحق في المقاومة، ومن ثم عدم التفريط في السلاح أو نزعه إلا عند إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية التي تعترف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وشدد القيادي بالحركة على أن الرد جاء متضمناً التمسك بإدارة فلسطينية لغزة، كما أنه يتضمن بين سطوره عدم الموافقة على مغادرة قيادات وعناصر المقاومة للقطاع.