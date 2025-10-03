 ضبط شبكة تستغل تطبيقات الهواتف في الدعارة بالإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 3 أكتوبر 2025 2:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

ضبط شبكة تستغل تطبيقات الهواتف في الدعارة بالإسكندرية

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 2:06 م | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 2:06 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص و3 سيدات متهمين باستغلال أحد التطبيقات الهاتفية لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية.

وأفادت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بأن المتهمين كانوا يعلنون عبر التطبيق عن خدمات مخالفة للآداب، دون تمييز، لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية. ومن بين المتهمات توجد سيدة لها معلومات جنائية سابقة.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهمين بنطاق محافظة الإسكندرية، حيث اعترفوا بنشاطهم الإجرامي كما جاء في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك