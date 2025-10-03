أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين بالرصاص واعتقل آخرين، الجمعة، خلال اقتحامه بلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن طواقمها "تعاملت مع إصابة فلسطينيين أصيبا بالرصاص، أحدهما عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس، والثاني ببلدة بيت أولا غرب مدينة الخليل (جنوب)".

وذكر البيان أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتقلي العلاج، دون معرفة مزيد من التفاصيل.

في السياق، أفاد شهود عيان للأناضول، أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر الجمعة مدن وبلدات في الضفة الغربية واعتقل عددا من الفلسطينيين".

وذكر الشهود أن "الجيش اعتقل 4 مواطنين على الأقل خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل".

فيما "اعتقل الجيش مواطنا من مدينة نابلس (شمال)، وسيدة ونجلها من بلدة كفر نعمة إلى الغرب من رام الله (وسط)، وفق الشهود.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية نقلا عن الهيئة العامة للشئون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي)، "استشهاد الشاب محمد علي يوسف شتية (37 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت عور".

وكان شهود عيان أفادوا للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني يقود مركبة على حاجز بيت عور غرب رام الله.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و225 شهيدا، و168 ألفا و938 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.