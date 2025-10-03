الرئيس الإيراني يدعو إلى نقل العاصمة من طهران: أصبح ضرورة استراتيجية للبلاد

دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى الإسراع في نقل العاصمة من مدينة طهران، نتيجة الاكتظاظ السكاني ومجموعة من المشكلات المتعلقة بإدارة المدينة.

وقال بزشكيان خلال اجتماع مع المحافظين، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الجمعة: "في ظل المشكلات القائمة، لم يعد هذا مجرد اقتراح، بل أصبح ضرورة استراتيجية للبلاد".

ومن بين الأسباب التي أشار إليها الرئيس لتبرير نقل مقر الحكومة من طهران، التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة: أزمة السكن وارتفاع تكاليفه، ونقص المياه، وهبوط الأرض، والتلوث الهوائي الشديد.

وبحسب صحيفة "شرق" اليومية الإيرانية، يدرس الرئيس إمكانية نقل العاصمة إلى مدينة ساحلية تقع على الخليج في جنوب أو جنوب شرق البلاد، دون ذكر موقع محدد حتى الآن. ويرى عدد من المعلقين أن محافظتي سيستان وبلوشستان وهرمزجان تحظيان بأفضلية في هذا السياق.