الإمارات والنيجر يبحثان التعاون الثنائي المشترك

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الأحد/ مع الرئيس النيجري، إيسوفو محمدو،علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص وإمكانات تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب الحيوية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وأكد الجانبان الحرص على تنمية علاقات التعاون إلى آفاق أوسع في ظل الرغبة المشتركة لدى قيادتيهما، إلى جانب توفر المقومات والفرص الواعدة على مختلف الأصعدة خاصة في التجارة والاستثمار ومشاريع التنمية وغيرها من القطاعات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.