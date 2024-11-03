آليات الاحتلال تتقدم نحو مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا وتطلق النار والقذائف بكثافة

أفاد مراسل قناة «الجزيرة»، بأن آليات الاحتلال تتقدم نحو مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال غزة، وتطلق النار والقذائف بكثافة.

وقالت شبكة «قدس» الإخبارية، إن جيش الاحتلال يستخدم حارة الدقعة ومنطقة الفاخورة ومحيط دوار أبو الجديان جنوب مشروع بيت لاهيا كـ«منطقة عسكرية مغلقة».

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن «من يحاول الدخول أو الخروج منها يُستهدف، ولا أحد يستطع انتشال المصابين أو الشهداء».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية، باستشهاد امرأة وطفليها، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في منطقة خربة العدس شمال شرق مدينة رفح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن امرأة ونجلها وطفلتها استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال حي الجرن في جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال نسف مربعات سكنية وسط مخيم جباليا.

وأشارت المصادر لوكالة «وفا»، إلى أن مواطنا استشهد في قصف طائرات الاحتلال في منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.