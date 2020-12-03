الحكومة: عمرنا ما هنساوي اللي تصالح بمن لم يتصالح

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن من تصالح على مخالفات البناء يكون قد أمن نفسه ووحدته السكنية، فضلًا عن أنه اكتسب وضعًا قانونيًا سيحميه في المستقبل.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «عمرنا ما هنساوي اللي تصالح بمن لم يتصالح.. مش هيكون هناك تسوية في المعاملة»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى خصم 25% لمن يسدد مبلغ التصالح كاملًا دفعة واحدة فوريًا، فضلًا عن التقسيط مدة ثلاث سنوات لغير القادرين على التسديد فوريًا، مضيفًا أن الحكومة تقدم تسهيلات كثيرة للمواطنين.

وأكد أن الهدف من قانون التصالح هو مصلحة المواطن، وليس جمع الأموال.

ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء حتى 31 ديسمبر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالي القرى الأكثر احتياجا.