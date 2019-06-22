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قرار جديد من مرتضى منصور في الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 6:11 م | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 6:11 م

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلغاء الغرامات على الأعضاء المتأخرين في سداد الاشتراكات.

وقال رئيس الزمالك في كلمة وجهها لأعضاء النادي اليوم الجمعة إنه قرر إلغاء الغرامات على المتأخرين في سداد الاشتراك، على أن يقوم العضو بسداد الاشتراك في عضون ١٥يوما.

وكان مرتضى قد ظهر أمس لأول مرة بصفة رسمية في مقر النادي، وتحدث لأعضاء الجمعية العمومية، حول عدة أمور تخص النادي من بينها إعادة الانضباط للخدمات والمنشآت داخل القلعة البيضاء.

كما تحدث عن مستقبل الزمالك والوضع المالي وفريق الكرة والانتخابات ليحسم عدة ملفات هامة.


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