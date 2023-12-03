الوكالة البحرية البريطانية: تقارير عن نشاط لمسيرات وانفجار محتمل في مضيق باب المندب

قالت الوكالة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقارير عن نشاط طائرات مسيّرة وانفجار محتمل في مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وذلك بحسب ما أنشرته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الأحد.

والأسبوع الماضي، حذر الحوثيون حلفاء إسرائيل من أنهم أصبحوا أيضًا «هدفًا مشروعًا» في مضيق باب المندب، بعد احتجازهم سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، ردًا على حرب دولة الاحتلال على غزة.

وأكد قائد القوات البحرية التابعة لجماعة الحوثي اللواء محمد فضل عبدالنبي، الأربعاء، من على متن السفينة المحتجزة أن «المتحالفين مع العدو الصهيوني والذي يؤمّنون له المرور في باب المندب يعتبرون أيضًا هدفًا مشروعًا».

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأحد «الاستيلاء على سفينةٍ إسرائيليةٍ واقتيادها إلى الساحلِ اليمنيِّ؛ تضامنًا مع الفلسطينيين»، مشددين على أن عملياتهم «لا تهددُ إلا سفنَ الكيانِ الإسرائيلي والمملوكةَ لإسرائيليين».

وظهر عبدالنبي في مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي التابع للحوثيين على منصة «إكس»، مصرّحًا: «نقول للكيان الصهيوني إن باب المندب خط أحمر ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي وإن أي سفينة مدنية أو عسكرية (تابعة له) تُعتبر هدفًا مشروعًا».

ويطل الساحل اليمني على مضيق باب المندب، وهو ممرّ ضيّق بين اليمن وجيبوتي عند أقصى جنوب البحر الأحمر. ويعدّ أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، إذ يعبره حوالى خمس الاستهلاك العالمي من النفط.