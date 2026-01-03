نائب الرئيس الفنزويلي يقول إنه لا علم لديهم بمكان وجود مادورو وزوجته

قال نائب الرئيس الفنزويلي، إنه لا علم لديهم بمكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مطالبا بأدلة تثبت أنهما على قيد الحياة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن «الولايات المتحدة الأمريكية نفّذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته وترحيلهما جوًا خارج البلاد».

وذكر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، صباح السبت، أن هذه العملية نُفّذت بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.

وتعهد بنشر المزيد من التفاصيل لاحقًا، مشيرًا إلى عقد مؤتمر صحفي اليوم الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي) في منتجع مارالاجو.

وفي وقت سابق، أفاد شهود من «رويترز» بسماع أصوات ضوضاء عالية ورؤية طائرات وعمود دخان واحد على الأقل يتصاعد في العاصمة الفنزويلية كراكاس في وقت مبكر من اليوم السبت، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية من المدينة، قرب قاعدة عسكرية رئيسية.



