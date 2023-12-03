وزير التعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بالإسماعيلية لمتابعة سير الدراسة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته للإسماعيلية، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات لمتابعة انتظام سير العام الدراسي.



تابع حجازى سير الدراسة بفصول المدرسة و الأعمال الفنية للطلاب بحجرة التربية الفنية وتعدد موضوعاتها حول الفن الشعبى الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون والخشب، والقماش.



وأشاد حجازى بأعمال الطالبات الفنية وحثهم على مواصلة واستمرار تنمية موهبتهم من خلال المشاركات فى المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة للوزارة.



وتفقد حجازي معمل العلوم بالمدرسة أثناء شرح مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي، وأجرى حوارا مع الطالبات حول الدرس ومدى استفادتهم من التطبيقات العلمية.



واستمع الوزير إلى شرح لمادة الرياضيات فى أحد فصول الصف الأول الإعدادي، وأجرى مناقشة مع الطالبات حول الدرس، مؤكدا على أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفي لمختلف المواد الدراسية.