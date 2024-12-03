وزير جيش الاحتلال: إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار سنهاجم مواقع للدولة اللبنانية

قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، إنه إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار فستهاجم إسرائيل مواقع للدولة اللبنانية.

جاء ذلك خلال زيارته الفرقة 146 على الحدود الشمالية.

وأكد كاتس: "سياستنا مع الجيش الإسرائيلي واضحة ولا لبس فيها - سنعمل بكل قوتنا لتطبيق جميع تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، وسنكون مع أقصى قدر من الاستجابة وعدم التسامح مطلقا".

وقال:" أمس كان الاختبار الأول، إطلاق النار على جبل دوف وكأنه خارج النقاش العادي أو خاضع للتأويل. بالنسبة له لا يخضع لأي تفسير. لقد كان رد فعلنا قوياً وهذا بالضبط ما سنفعله".

وتابع: "على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار يسمح للجيش اللبناني بفرض دوره وإبعاد حزب الله عن الليطاني وتفكيك كل البنى التحتية. إذا لم يفعلوا ذلك وانهار هذا الاتفاق برمته، فإن الواقع سيكون واضحا للغاية. إذا عدنا إلى الحرب سنتحرك بقوة، وسنتعمق أكثر، وأهم ما يجب أن يعرفوه: أنه لن يكون هناك المزيد من الإعفاء لدولة لبنان".