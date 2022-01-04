أحمد السجيني: لا يوجد حصر شامل للعقارات والوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم

أكّد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، العمل على سن قانون إيجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، برنامج "صالة التحرير" على شاشة "صدى البلد"، أنّه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم

ولفت إلى أنّ الإيجار القديم وضع خاطئ لا بد من مواجهته، والمواطنين يلجأوون إلى القضاء لطرد المستأجرين.

وأوضح أنّ ملف العمران على رأس أولويات الدولة المصرية، الحكومة تستهدف القضاء على تشوهات العمران التي يعاني منها المجتمع، مؤكدًا أن ملف العمران ظل 60 عاما دون تدخل الحكومات المتعاقبة من أجل الحفاظ على الكرسي.