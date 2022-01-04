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أكد السمؤال ميرغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على صعوبة مجموعة فريقه بدوري أبطال إفريقيا والتي سيواجه فيها كلًا من الأهلي المصري والمريخ السوادني وصن داونز الجنوب إفريقي.

وقال ميرغني في تصريحات لقناة أون سبورت :" المجموعة هي الأقوى في البطولة .. الجميع يسعى للفوز باللقب والمنافسة لن تكون سهلة".

وأضاف :" الأهلي فريق قوي ولديه لاعبين مميزين ومعظمهم في المنتخب المصري وتواجهنا في البطولة العربية .. الأهلي لديه محترفين مميزين خاصة الجنوب إفريقي بيرسي تاو يقدم مستويات كبيرة".

وأوضح :" الأهلي فاز باللقب في أخر نسختين ومعهم مدرب يقود الفريق للبطولات وبالطبع المواجهة لن تكون سهلة بالإضافة إلى ديربي السودان مع المريخ".

وأضاف :" بالطبع الواقع الحالي يقول أن الأهلي وصن داونز هم الأقرب للتأهل من دور المجموعات ولكننا كلاعبين وإدارة عازمين على تخطي تلك المرحلة والتأهل".