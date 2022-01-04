ملحن «الغزالة رايقة» ينفي سرقة اللحن من أغنية روسية: توارد الخواطر أمر وارد

نفى إيهاب عبد الواحد ملحن أغنية "الغزالة رايقة"، ما تردّد عن سرقة لحن أغنية الغزالة رايقة من أغنية روسية، واصفًا ما أثير في هذا الصدد بأنه "كلام غير صحيح".

وقال عبد الواحد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، إنه سمع الأغنية الروسية ووجد تشابهًا "بعيدًا" مع لحن أغنيته.

ودافع الملحن عما نُسب إليه قائلًا: "أنا تاريخي كله يشهد عليا إني مش بتاع سرقات.. والموضوع لا يستحق كل هذا الجدل".

وأشار إلى إمكانية حدوث "توارد خواطر" خلال تلحين الأغاني غير أنّه جدّد التأكيد على عدم وجود أي سرقة أو اقتباس.

وعبّر عن استيائه مما أثير في هذا الصدد بالقول: "هو إحنا بندور على الحاجات الوحشة ونمسك فيها؟.. التشابه بين أمر بسيط جدًا ووارد الحدوث".

في سياق آخر، تحدّث عبد الواحد عن الطفل محمد أسامة بعد ظهوره في العمل، قائلًا إنه من اكتشاف الشاعرة منه عدلي القيعي.

وتابع: "صوت محمد أسامة محتاج إدارة.. هو الآن في مرحلة البلوغ وهيجي فى مرحلة معينة لابد أن يتمنع من الغناء حتى ينضج ونحافظ على صوته ويبقى صوت مصري يفيدنا كلنا وهو فنان حقيقي".

وطُرحت أغنية "الغزالة رايقة" في نهاية ديسمبر الماضي، وهي جزء من الدعاية التي يقوم بها صُناع فيلم "من أجل زيكو"، والمنتظر عرضه في الخامس من يناير الجاري.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، ومنذ نشرها على المنصات الإلكترونية، حصدت أكثر من 7 ملايين مشاهدة حتى الآن.

لكن بعض الصفحات على منصة "فيسبوك" تداولت منشورًا يتحدث عن أن صناع الأغنية سرقوا لحنها من أغنية روسية مشهورة تسمى "Wild lioness/ Дикая львица" للثنائي ALEX & RUS.

وفي تصريحات لـ"الشروق"، قال الناقد الموسيقي أمجد جمال: "يوجد تشابه بالفعل بين الأغنيتين، ولكن التطابق لا يقع في أغلب اللحن وإنما في أول شطرين فقط في بداية الأغنية -الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة - هي الجزء المنقول من اللحن الروسي، وهي جملة موسيقية واحدة تتكرر مع اللحن ككل في الأغنية المصرية، وبالتالي نستطيع القول أنه يوجد استلهام من اللحن الروسي".

وأضاف: "بقوانين جمعية الملحنين الفرنسية يجب أن يتم نقل 4 موازير كاملة لكي نستطيع القول أن هذا اللحن مسروق من لحن آخر، والمازورة هي وحدة زمنية أساسية مرتبطة بـ tempo الأغنية وتقسيمة الإيقاعات، وتحديدها يحتاج متخصصين".