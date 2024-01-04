استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي واعتقال آخر في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص قوات إسرائيلية، واعتقل شاب آخر، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية.



وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية "داهمت عدة منازل في البلدة، وعاثت فيها خرابا".



وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، وانتشرت في عدة أحياء، ودار خلال ذلك مواجهات واشتباكات عنيفة، كما سمعت أصوات انفجارات قوية في البلدة.



وقالت (وفا) إن الجيش الإسرائيلي ألقى على مدار ساعتين القنابل المضيئة فوق محافظة طوباس بشكل كثيف.



وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس من مدخلها الشرقي قبل أن تواصل مسيرها إلى بلدة طمون جنوب المدينة، بحسب (وفا).