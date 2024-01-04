تعليم قنا تعلن نتيجة مسابقات أنشطة الصحافة والإعلام التربوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم، نتيجة مسابقات أنشطة الصحافة والإعلام التربوي التي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بعد التصفيات التي تمت بين المدارس على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية، وتصعيد أوائل المديرية؛ للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الدكتور محمد السيد، أن نتيجة المسابقة الإذاعية أسفرت عن فوز وتصعيد مدرسة أجيال المستقبل بإدارة قنا التعليمية، ومدرسة الشهيد علي عبد الله بإدارة الوقف عن المرحلة الإعدادية، ومدرسة الحلفاية بحري الثانوية بإدارة نجع حمادي عن المرحلة الثانوية (ثانوي عام)، ومدرسة نقادة الثانوية الفنية التجارية بإدارة نقادة (ثانوي فني).

وفاز معهد النور للمكفوفين بالمركز الأول على مستوى المديرية، عن مدارس التربية الخاصة وتصعيده على مستوى الجمهورية.

وأشار وكيل التعليم بقنا، إلى أن نتيجة مسابقة الحديث الصحفي جاءت بفوز وتصعيد مدرسة قنا الجديدة تعليم أساسي بإدارة قنا التعليمية مرحلة ابتدائية ومدرسة البنات الإعدادية بإدارة فرشوط التعليمية عن المرحلة الإعدادية.

وأسفرت نتيجة مسابقة نشرة الأخبار المصورة عن فوز وتصعيد مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بإدارة نجع حمادي بالمركز الأول على مستوى المديرية وتم تصعيدها عن المرحلة الإعدادية، وعن المرحلة الثانوية فازت مدرسة قوص الثانوية العسكرية بالمركز الأول على مستوى المديرية.

وجاءت مسابقة القصة القصيرة بتصعيد مدرسة المتميزة لغات بإدارة قفط التعليمية عن المرحلة الابتدائية ومدرسة الشيخ حاكم الإعدادية بإدارة نقادة.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات، وموجهي الصحافة بجميع الإدارات التعليمية.