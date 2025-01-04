البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة محاصيل

أعلن البنك الأهلى المصرى عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة محاصيل وذلك على هامش معرض فوود افريكا بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل اللازم لأصحاب هذه المشروعات، وذلك عبر تعزيز منظومة الزراعات التعاقدية التى تندرج ضمن مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزى المصرى.

ويأتى ذلك فى إطار شراكة مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر IGGE، التى تساهم فى تعزيز نمو الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة.

وقع البروتوكول د/ عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى ومحمد عبد الرحمن عبد العال، رئيس مجلس إدارة شركة محاصيل، وبحضور فرق العمل من الجانبين.

وأكد عماد فرج عقب التوقيع على أهمية الدور الذى يلعبه البنك الأهلى المصرى فى دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبى احتياجات جميع قطاعات النشاط الاقتصادى، حيث يقدم البنك هذه الحلول سواء من موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، متيحًا قروضًا قصيرة ومتوسطة الأجل تناسب مختلف المتطلبات.

وأشار فرج إلى أن هذا البروتوكول يُعد استكمالًا لجهود البنك الأهلى المصرى فى توفير الحلول المالية وغير المالية لعملائه، بما يشمل مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل المزارعين لشراء مستلزمات الإنتاج وتغطية المصاريف التشغيلية، خاصة فى زراعة المحاصيل ذات الإنتاجية العالية والمواصفات التصديرية، مؤكدا على اهتمام البنك بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادى الكبير والتى ترتبط بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها مشروعات الإنتاج الزراعى، وأوضح أن البروتوكول يعزز منظومة الزراعة التعاقدية وفقًا لقانون رقم 14 لسنة 2015، ويساهم فى تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية المستدامة، بما فى ذلك إنشاء كيانات جماعية للمزارعين ودعم تسويق منتجاتهم لتحقيق استدامة لهذه المشروعات.

ومن جانبه، أعرب محمد عبد الرحمن عبد العال عن فخره بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، كونه إحدى أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن شركة محاصيل تسعى دائما لتكون عونا للفلاح المصرى وذلك بتقديم حلول مبتكرة وعملية تتناسب مع قدرات الفلاح المصرى وتعزز تطوير قطاع الزراعة؛ حيث بدأت الشركة بتطبيق قمحاوى الذى يجمع بين استخدام الذكاء الاصطناعى لتقديم الاستشارات الزراعية المجانية، ووصولًا لإطلاق متجر الكترونى يضم كل مُدخلات الزراعة لتوفر للفلاح الوقت والمجهود للحصول على احتياجات دورته الزراعية، وانتهاءً بالتوقيع مع البنك الأهلى المصرى بتوفير التمويل المناسب لشراء كل احتياجاته، وبالتالى فإن الشمول والتغطية الكاملة لجميع الاحتياجات الزراعية ممكن أن تُلخص فى كلمة «محاصيل» من خلال تطبيق قمحاوى ــ التطبيق الشامل للفلاح المصرى.